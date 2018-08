Pops live sa Abante!

Finally, dahil nagsimula na nga ang online shows ng Abante, magsisimula na rin mamayang 3:00PM ang live streaming ng Anything Goes with Jun Lalin.

After nga ng dear editor kong si Dondon Sermino with Rey Pumaloy sa Abantelliling at Ambetable ni Ambet Nabus, ako naman ang sasalang na sa aking sariling online show, huh!

May two good friends ako na sasamahan ako bilang guest co-hosts, pero surprise muna kung sino sila!

Pero para sa buena manong guest sa aking online show, sasamahan ako ng dear friend ko, ang super bait na si Pops Fernandez!

Touched nga ako kay Pops dahil nang sabihin ko sa kanya na itutuloy ko lang ang online show ko kung papayag siyang mag-guest, aba, nag-yes kaagad ang original Concert Queen, huh!

So, kung type n’yong maki-join sa tsikahan mamaya with Pops, please log-on sa online @abante_tnt at Abante Facebook page @AbanteNews or YouTube channel Abante Tonite.

Of course, uulan din ng mga papremyo mamaya, kaya tutok lang sa Anything Goes with Jun Lalin, huh!