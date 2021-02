Pops bawal lumabas sa TV5, A2Z

Ang bongga lang ni Pops Fernandez!

Ang Concert Queen ang puwedeng ituring na TV networks-friendly showbiz personality, huh!

Kasi, Dondon (my dear editor), kung may “Centerstage” show siya sa GMA 7 (na magbabalik na sa ere on Sunday) bilang judge, siya naman ang producer ng “eXes & whYs with Pops and Martin” musical/talk show nila ni Martin Nievera sa Colours Channel ng CignalTV (na sister company ng TV5) at ipinalabas naman sa TFC (The Filipino Channel) ng ABS-CBN ang “Himig ng Pasko at Pag-asa” ng GabayGuro Foundation na in-host niya, plus nag-guest pa sila ng ex-husband niya sa “The Final Word with Rico Hizon” ng CNN Philippines.

O, ‘di ba, bongga, puwedeng mapanood sa iba’t ibang TV networks si Pops, ‘noh?!

Pero siyempre, sa main channels na TV5 at sa A2Z shows ng Kapamilya network, dahil may show sa Kapuso network, hindi muna puwedeng mapanood sa free TV si Pops (ang CNN Philippines naman ay news channel).

Pero, nakaka-happy na rin na ok na mapanood sa cable channel ng CignalTV si Pops at TFC (international cable channel ng ABS-CBN).

Pero sana nga ay dumating talaga ‘yung time na lahat ng artista, puwedeng makapag-guest talaga kahit saang free TC channels, ‘di ba, Dondon?!

Anyway, enjoy nga pala si Pops sa pagiging co-producer ng three shows ng Colours Channel (bukod sa “eXes & whYs with Pops and Martin” na produced ng Showboxx Media company nila ni Jojie Dingcong ay sila rin ang producers ng “Louie O Live with Robin Nievera” at “workOUT from HOME” na isa sa hosts si Roxanne Barcelo) at pinaghahandaan na niya ang fourth show na ipo-producer din nila in partnership with CignalTV.

Ang bongga ni Pops, huh!

Joed nagpasaklolo sa NBI vs mga pirata

Ngayon pupunta sa NBI ang mga taga-Godfather Production sa pangunguna ng executive producer nilang si Joed Serrano para pormal na magsampa ng reklamo sa ilang namirata ng kanilang first movie na “Anak ng Macho Dancer”.

Ipinalabas sa KTX.ph streaming site ang “Anak ng Macho Dancer” noong Saturday night at kahit may babala na si Joed na illegal ang pamimirata ng pelikula, marami pa rin ang gumawa nito at ibinebenta nga ‘yon.

Nang maka-text ko kahapon si Joed, sinabi niyang, “Pupunta pa lang kami sa NBI tomorrow!”

So, ‘yung pinost ni Joed na sasampolan niya ang mga namirata sa “Anak ng Macho Dancer” ay hindi lang pananakot dahil gagawin talaga niya.

May mga impormasyon na ba sila tungkol sa identities ng mga namirata ng “Anak ng Macho Dancer”?

“YES!” ang maiksing sagot niya.

Naku, aabangan natin ang update tungkol sa pamimiratang ito sa “Anak ng Macho Dancer”.

Samantala, noong Saturday mismo ay nasabi ni Joed na naka-115,000 virtual tickets ang nabenta sa world premiere ng “Anak ng Macho Dancer”.

Ang bongga!

KathNiel may pasabog ulit sa Agosto

Nagsimulang mapanood kahapon sa Netflix ang digital movie series nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na “The House Arrest Of Us”.

Masaya ang KathNiel fans dahil nakalagay sa Netflix na, “watch season 1 now”.

So, kung ganoon ang nakalagay, meaning, may second season nga ang “The House Arrest Of Us”.

Ang unang tsikang narinig ko ay by August sila magsu-shooting para sa second season ng “The House Arrest Of Us”.

Tatapusin land daw ang teleseryeng sisimulan ng mag-sweethearts for ABS-CBN.