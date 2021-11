Poposisyon sa national post? Inday Sara atras na mayor, Baste pinalit

Ilang araw bago ang deadline sa pagpapalit ng kandidatura para sa halalan 2022 ay umurong si Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang planong reelection bilang alkalde sa nasabing lungsod.

Sa kanyang social media account ay sinabi ni Mayora Sara na papalitan siya ng kanyang kapatid na si incumbent Vice Mayor Baste Duterte, na umurong na bilang bise alkalde.

Ang abogado namang si Melchor Quitain ang tatakbo bilang vice mayor.

“Ngayong hapon wini-withdraw ko ang aking kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City. Si VM Baste ang papalit sa akin. Si Atty. Melchor Quitain ang nominado namin sa pagka-bise alkalde. Ito lamang po muna. Maraming salamat po,” ayon sa presidential daughter.

Naunang nag-withdraw ng kandidatura bilang bise alkalde si Baste Duterte.

Sa opisyal na pahayag sa Facebook page sinabi ni Baste na si Quitain ang gusto niyang ipalit sa kanya.

“I am deeply grateful to the Dabawenyos for the support they have given me all this time,” ani Baste.

Gaya ni Mayor Sara, walang ibinigay na iba pang detalye sa pag-atras si VM Duterte. (Kiko Cueto/Mia Billones)