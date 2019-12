Pope Francis: ‘Wag mag-cellphone sa hapag-kainan

Nanawagan si Pope Francis sa publiko, partikular sa bawat pamil­ya na kausapin ang bawat isa kapag nasa hapag-kainan sa halip na gumamit ng cellphone.

“In your family, do you know how to communicate with each other­, or are you like those kids at the table — each one has their own cellphone, chatting? In that table there is a silence as if they were at Mass, but they don’t communicate with each other,” pahayag ng Santo Papa sa kanyang Angelus address na ginanap sa St. Peter’s Square.

Sinabi ni Pope Francis na ang Holy Family (Hesus, Maria at Jose) ang mabuting huwaran ng isang pamilya.

“We have to get back to communica­ting in our families,” ayon kay Pope Francis. “Fathers, parents, children, grandparents, brother­s and sisters, this is a task to undertake today, on the day of the Holy Family.”

Ipinunto rin ng Santo Papa ang pagiging masunurin ni Maria sa Panginoon sa kabila na hindi niya nauunawaan ang plano sa kanya ng Diyos. Habang si Jose ay hindi rin nagsalita ng kahit na ano pero siya ay sumunod. (Juliet de Loza-Cudia)