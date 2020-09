Pope Francis: Tsismis mas masahol sa COVID

Maging si Pope Francis ay inis din sa mga tsimoso’t tsismosa.

Sa kanyang liturgy nitong Linggo, hindi binasa ng Santo Papa ang nakahanda niyang pahayag, at nireklamo ang tsismisan sa mga grupo sa simbahan at sa burukrasya sa Vatican.

“Gossip closes the heart of the community, closes the unity of the Church,” ayon kay Pope Francis.

“Please brothers and sisters, let’s try to not gossip. Gossip is a plague worse than COVID. Worse. Let’s make a big effort: no gossiping!,” bulalas niya pa.

Sinabi rin ni Francis na ang diyablo ay isang tsismoso na layong hatiin ang Simbahang Katoliko.

Ginawa ng Santo Papa ang pahayag habang nagpaliwanag siya sa pagbasa tungkol sa pagtama ng mali ng isang tao sa pribadong lugar at hindi sa publiko, na patakaran ng Simbahan sa mga kamalian ng mga pari at obispo. (Shernielyn dela Cruz)