Pope Francis pinagdasal mga sinalanta ni ‘Ulysses’

Nakiisa si Pope Francis sa lahat ng mga Pilipino na naapektuhan ng mga dumaang bagyo sa bansa.

Sa kanyang tweet, sinabi ng Santo Papa na kasama ang mga nasalanta sa kanyang dasal, at nakikiisa siya sa mga mahihirap na pamilya at lahat ng mga tumutulong para sa mga biktima ng malakas na bagyo at pagbaha.

“I am near in prayer to the dear people of the #Philippines who are suffering because of the destruction, and especially because of the flooding caused by a strong #typhoon,” wika ni Francis.

“I express my solidarity to the poorest families and those who are doing all they can to help them,” aniya pa.

Batay sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kumitil ang Bagyong Ulysses ng hindi bababa sa 67 katao. (SDC)