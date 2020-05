Pope Francis pinagdasal mga media worker

Humiling si Pope Francis ng panalangin para sa mga media worker na patuloy ang pagtatrabaho sa kanila ng nagaganap na coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Sa kanyang tweet, sinabi ng Santo Papa na ipanalangin ang paggabay sa lahat ng mga manggagawa sa sektor ng media na naghahatid ng totoong impormasyon sa publiko.

“Let us #PrayTogether for men and women who work in the media. They have risked much and worked tirelessly during this pandemic. May the Lord help them always in their task to transmit the truth,” ayon kay Pope Francis.