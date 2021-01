Pope Francis papaturok ng COVID vaccine

Ipinahayag ni Pope Francis na magpapaturok siya ng bakuna laban sa COVID-19 sa susunod na linggo at hinikayat ang publiko na gawin din ito bilang proteksyon hindi lamang para sa kanilang sarili kundi maging sa kaligtasan ng iba pang tao.

“I believe that ethically everyone should take the vaccine,” pahayag ng Santo Papa sa panayam sa kanya ng isang tv station sa Italy.

Sinabi ni Pope Francis na gagawin sa susunod na linggo ang pagbabakuna sa kanila sa Vatican at kasama siya sa magpapaturok nito.

Si Pope Francis ay 84 taong gulang na.