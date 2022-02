Pope Francis pambato paring Pinoy sa Rwanda

Tiyak na isang malaking karangalan para sa isang paring Pilipino nang atasan siya ni Pope Francis upang kumatawan bilang representative nito sa Rwanda.

Si Monsignor Arnaldo Catalan na ang ikalimang Pilipinong apostolic nuncio at itinuturing itong makasaysayan. Siya rin ang unang pari mula sa Archdiocese ng Maynila na naging isang nuncio.

Ang nuncio o papal nuncio ay titulong katumbas ng ranggo ng isang ambassador. Ibig sabihin, si Catalan ang envoy ng Santo Papa sa nasabing bansa sa Africa.

Nabatid na si Catalan, 55-anyos, ay nagseserbisyo sa Diplomatic Service of the Holy See sa loob ng 20 taon. Siya rin ang Chargé d’affaires of the Aposto­lic Nunciature sa China simula pa taong 2019.

Samantala, sa isang pahayag, ipinaabot ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang kanyang pasasalamat kay Pope Francis sa pagtatalaga nito kay Archbishop-elect Catalan.

“I thank the Holy Father for this gift and honor and consider the appointment of Archbishop-elect Catalan as historic.”

Susundan ni Catalan si Archbishop Andrzej Józwowicz na inilipat mula Rwanda patungong Iran nitong Hunyo 2021. (Jun Borlongan)