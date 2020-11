Pope Francis nilinaw posisyon sa beki, tomboy kasal

Nilinaw ng Vatican na ang sinusuportahan lamang ni Pope Francis ay ang same-sex civil union.

Ayon sa Vatican, wala umanong kinalaman dito ang Catholic dogma ng pagpapakasal sa pagitan ng lalaki at babae.

“It’s clear that Pope Francis was referring to certain arrangements by states, certainly not to Church doctrine, which has often been reaffirmed over the years,” ayon sa Vatican na inilathala ng envoy to Mexico Archbishop Franco Coppola. (Juliet de Loza-Cudia)