Pope Francis kumasa vs. online pornography

Sa kanyang kauna-unahang pagsalang sa Facebook Live, binigyang diin ni Pope Francis ang kahalagahan na mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan mula sa pang-aabuso na dala ng ‘digital world’.

Si Pope Francis ay nagbigay ng mensahe sa World Congress on Child Dignity on the Digital World na idinaos sa Roma at dinaluhan ng mga eksperto at pinuno mula sa mga digital company kabilang na ang Facebook at Microsoft, law enforcement, medisina, at akademya.

Sa kanyang mensahe, tinalakay ng Santo Papa ang problema ng online bullying, pornograpiya, at ang pambibiktima sa mga bata ng mga pedophile.

Ayon sa Santo Papa, responsibilidad ng mga internet company na pangalagaan at ipagtanggol ang mga kabataan mula sa sekswal na pang-aabuso at iba pang panganib na maaari nilang danasin mula internet.

“With great foresight, you (digital company) have concentrated on what is probably the most crucial challenge for the future of the human family: the protection of young people’s dignity, their healthy development, their joy and their hope,” bahagi ng mensahe ni Pope Francis.

Ayon sa Santo Papa, ang karumal-dumal na aktibidad sa internet kabilang na ang live viewing ng sekswal na pang-aabuso at pananakit sa mga menor-de-edad sa pamamagitan ng tinawag niyang ‘Dark Web’ ay kinakailangan nang matigil.