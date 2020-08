Pope Francis: Huwag kalimutan nasawi sa pandemya

Hinimok ni Pope Francis ang mga Katoliko na alalahanin ang mga nagsakripisyo at biktima ng COVID-19 pandemic.

Sa kanyang pagbati sa mga pilgrim ng Bergamo, siya’y nagbigay-pugay sa mga nasawi sa coronavirus.

“Let us not forget the victims of the coronavirus,” lahad ng Santo Papa.

Kanya ring kinuwento ang istorya ng isang pamilya kung saan parehong namatay ang kanilang lolo’t lola na hindi man lang nakapagpaalam sa isa’t isa dahil sa COVID-19.

“There is so much suffering,” saad ni Pope Francis. “So many people have lost their lives and fallen victim to the disease. Many volunteers, doctors, nurses, religious sisters, and priests who have also died.”

Sa tala ng John Hopkins University, umabot na sa lampas 23 milyong katao sa buong mundo ang tinamaan ng virus, higit 806,000 dito ang pumanaw.