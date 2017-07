Pope Francis binatikos ng cardinal

Inakusahan ng isang dating mataas na cardinal ng Vatican si Pope Francis na hindi pantay na pagtrato sa mga empleyado nito.

Ayon sa ulat, tinawag na unfair ni Cardinal Gerhard Muller si Pope Francis ilang araw matapos itong tanggalin sa kanyang puwesto sa Vatican.

“As a bishop, the Pope cannot treat people in this way,” sabi ng 69-anyos ng cardinal.

Sinabi nito na bilang isang obispo ay hindi dapat ganito ang pagtrato ng Santo Papa sa mga tao.

Aniya na maging siya ay nabigla sa naganap pagtanggal sa kanya.

Bigla na lamang aniya itong sinabihan na hindi na ire-renew ang kaniyang kontrata bilang pinuno ng Congregation for Doctrine of the Faith ng Vatican.

Magugunitang tinanggal ni Pope Francis si Muller dahil sa sinasabing anomalya tulad ng kurapsyon at sexual abuse.

Pinalitan ito ni Monsignor Luis Francisco Ladaria Ferrer, isang Jesuit at second in command sa Vatican’s doctrinal watchdog.