Pope binasbasan same sex marriage

Gumawa ng kasaysayan si Pope Francis bilang kauna-unahang Santo Papa na naghayag ng pagsuporta sa civil union ng mga same-sex couple.

Ang civil union o civil partnership ay isang legal na paraan para kilalanin ng batas ang pag-iisang dibdib ng dalawang indibiduwal, parehas man ng kasarian, na nagbibigay ng mga karapatan na katulad ng sa mga mag-asawa.

“Homosexuals have a right to be a part of the family. They are children of God and have a right to a family,” lahad ni Pope Francis sa panayam sa dokyumentaryong “Francesco.”

“Nobody should be thrown out or be made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered,” aniya pa.

Maraming mga supporter ng LGBTQ community ang natuwa sa pahayag ng Santo Papa, ngunit ilan ding kasamahan nito ang pumalag sa paniniwala ni Pope Francis, isa na rito si US bishop Thomas Tobin na sinaad na hindi matatanggap ng Katolikong Simbahan ang aniya’y ‘immoral relationship’.

Sa Pilipinas naman, hinayag ni presidential spokesperson Harry Roque ang pagsuporta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hinayag ng Santo Papa tungkol sa civil union.

“The President have said it over and over again, pabor po siya sa isang batas na magre-recognize ng civil union sa same sex relationship,” ani Roque. (Riley Cea/Aileen Taliping)