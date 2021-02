PopCom na-shock sa 10-anyos na nanganak

Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority (PSA) na may dalawang batang ina na parehong 10-anyos ang naitala ng Civil Registry Statistics sa National Capital Region (NCR) at Region 4-A o Calabarzon.

Ito’y ilang araw matapos na magbigay ng babala ang Commission on Population and Development (PopCom) na posibleng tumaas pa ang kaso ng teenage pregnancy sa bansa matapos maitala na sumirit ng 7% ang bilang ng mga batang nabuntis na edad 10 hanggang 14 noong 019.

Base naman sa huling ulat ng PSA, ang naitala ang pagsilang ng dalawang batang ina sa NCR at Calabarzon na parehong may mataas na kaso ng teenage pregnancy.

Nabatid na nakapagtala ang NCR ng 369 kaso ng mga batang edad 10 hanggang 14 na nagsilang noong 2018. Subalit bumaba naman umano ito ng 6.5% sa narehistrong 345 kaso noong 2019.

Sa kabila ng pagbaba ng datos, nagpahayag pa rin pagkabahala ang mga awtoridad.

Ayon kay PopCom-NCR Director Lydio Español Jr., nakakaalarma ang ulat kahit pa bumaba noong 2019 ang bilang ng mga edad 10 hanggang 19 na naging ina dahil mas may “extra health risk” ito para sa nanay at sa sanggol, kabilang ang pre-term delivery at neonatal conditions.

Samantala, ipinahayag ni Senador Risa Hontiveros na kanyang itutulak na maipasa agad ang Teenage Pregnancy Prevention Bill sa Kongreso.

“I am willing to compromise on provisions in the bill para maipasa ito ng mabilisan. Mahalaga ito para mabigyan ng tamang edukasyon at proteksyon ang kalusugan at kapakanan ng teen mothers,” ani Hontiveros.

“Isinusulong ko rin ang pagtaas ng age of sexual consent mula 12 to 16 years old. Pinag-uusapan na rin ito sa Senate Committee on Women & Children and Committee on Justice. Malaki ang maitutulong nito na maagapan ang paglobo ng mga kaso ng teen pregnancies lalo na’t tumataas ang bilang ng mga kababaihang nasa edad 10-14 anyos na nabubuntis,” aniya pa.

Tungkol naman sa mga batang ina na biktima ng sexual abuse kaya nabuntis, sinabi ni Hontiveros na maaaring dumulog ang mga ito sa Violence Against Women (VAW) desk sa kanilang mga barangay at police station.

“Kahit mahirap, huwag kayong matakot lumapit sa pinagkakatiwalaan ninyong kapamilya at kaibigan. Kausapin ninyo sila tungkol sa inyong pinagdadaanan para matulungan kayong maproseso ang naranasan ninyong trauma at agad ding makapagsumbong sa mga awtoridad,” payo ni Hontiveros. (Dindo Matining/PNA)