Pons, Rondina, Petron tatapusin ang Logistics

(Mall of Asia Arena)

4:15 p.m. – CSA vs La Salle-Dasmariñas

7:00 p.m. – Petron vs F2 Logistics

PLANO ng Petron na tapusin ang F2 ­Logistics ngayong araw upang sikwatin ang korona sa Philippine Superliga All-Filipino Conference.

Magsisimula ang Game 2 ngayong ala-siyete ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, namumuro ang defending champions Blaze Spikers sa kanilang best-of-three finals.

Muling kakapitan ng Petron sina Cherry Rondina at Bernadeth Pons upang walisin ang Cargo Movers at siluhin ang back-to-back title.

Sina Rondina at Pons ang namuno sa opensa sa kanilang panalo sa Game 1 sa event na suportado ng Senoh, Mikasa, Asics, Mueller, Bizooku, Isuzu at UCPB Gen kasama ang Genius Sports bilang technical provider.

Unang nagwalis ang Blaze Spikers sa All-Filipino Conference noong 2015.

Isang hakbang na lang at tatangha­ling champion coach si Shaq delos Santos.

“While it’s inspiring to break our own record, I always tell my players that we should not forget our main goal which is to win back-to-back (All-Filipino) title,” saad ni Delos Santos.

Pero aminado si Delos Santos na hindi magiging madali na makuha ang panalo sa Game 2.

“Knowing coach Ramil, (De Jesus) and his team, they will bounce back for sure. But on our part, we will double, triple or even quadruple our effort in Game 1 to win the title,” ani Delos Santos.