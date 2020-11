Ponggay kusinera, labandera sa ‘PBB’

NAGPASA ng audition video si Ateneo Lady Eagles veteran hitter Ponggay Gaston para sa reality show na “Pinoy Big Brother”.

Sa nasabing video, ipinaliwanag ng Choco Mucho Flying Titans skipper ang mga dahilan kung bakit ito swak para maging ‘housemate’.

Ilan umano sa kanyang asset para sa bahay ni Kuya, bilang isang volleyball player, ay kaya nitong mag “uplift ng mood” at maki-cooperate dagdag pa na marunong ito maglaba, magluto at maglinis.

“If I’m part of the PBB house, I will do my best to make the people proud especially si Kuya.” sambit ni Gaston. (JAToralba)