Ponggay feeling Eba sa paraiso

AGAW-PANSIN ang posing ni volleybelle Ponggay Gaston nang magmistula itong Eba sa isang hardin ng paraiso.

Sa Instagram post ng dalaga ay pak na pak ang porma nito habang nakabilad ang maganda nitong kurba.

Umibabaw ito sa isang malaking bato at tila ninamnam ang simoy ng hangin sa gitna ng hardin habang naka-two piece.

“It’s like something has to die, To help you realize, dang I feel alive,” malaman na caption pa nito sa nasabing IG post.

Sa ngayon ay naghahandang humagupit si former Ateneo opposite hitter Gaston sa koponang Choco Mucho Flying Titans sa Premiere Volleyball League kapag tuluyan nang nabigyan ng go signal sa IATF.

Dagdag-armas ito ni coach Oliver Almadro ng sa Choco Mucho kung saan dati nang nagkasama ang dalawa sa collegiate league. (Aivan Episcope)