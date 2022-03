Pondo tapyasan ng 5% para sa ayuda – Cayetano

IMINUNGKAHI ni dating­ House Speaker Alan Peter Cayetano nitong Huwebes na magpataw ng limang porsiyentong bawas sa pondo ng bawat ahensiya ng gobyerno at ipunin ito para makalikom ng P250 billion na magagamit sa pagbibigay ng ayuda sa bawat pamil­yang Pilipino.

Pahayag ni Cayetano sa isang press conference, ang malilikom na pera ay magagamit ng gobyerno para bigyan ng tig-P10,000 ayuda ang bawat pamilya, habang magiging­ stand-by funds ang matitirang P50 billion.

“Wala nang iiyak sa five percent. Napakaliit nyan,” aniya.

Ayon kay Finance Secretary Carlos Domingez III, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Department of Finance (DOF) na P200 subsidiya sa bawat mahirap na pamilyang Pilipino.

Pero sabi naman ni Cayetano, may paraan naman para gawing tig-P10,000 ang ayuda.

“Alam ng Pangulo ‘yung aking suporta sa kanya, so I hope hindi nila masamain itong counter-proposal. Simple ang proposal: institute a mandatory five percent savings in all government agencies,” pahayag niya.

“Five percent will give you P250 billion. Once you get P250 billion, you can give each Filipino family P10,000, mayroon ka pang P50 billion na naka-stand-by (you still have P50 billion on standby),” dagdag niya.