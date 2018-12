Pondo sa medical exam, pagpapagamot ng mga guro tiyakin

Ikinatuwa nina ACT Teachers Party-list Reps. Antonio Tinio at France Castro ang pagkakaroon ng P500 annual medical examination fund para sa bawat guro ng pampublikong eskuwelahan.

Salig ito sa Magna Carta for Public School Teachers na nakapaloob sa inaprubahang Gene­ral Appropriations Bill (GAB) ng Kamara.

Ayon kay Tinio, si­mula ng maisabatas ang Magna Carta for Public School Teachers noong 1966 ay hindi naman napaglaanan ng pondo ang annual medical exa­mination para sa mga public school teacher.

Para makasunod sa rekisitos ng Department of Education (DepEd) ay humuhugot sa sari­ling bulsa ang mga guro.

Kahit pa umano may mga serbisyong iniaalok ang PhilHealth ay hindi pa rin libre ang mga guro sa health care.

“PhilHealth are not free but in exchange of monthly contributions,” ani Tinio.