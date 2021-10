Pondo sa hinagupit ni `Maring’ pinamamadali

Hiniling ng Makabayan bloc sa pamahalaan na madaliin na nito ang paglabas ng pondo para kagyat na matulungan ang mga matinding tinamaan ng bagong Maring.

Sa inihaing House Resolution 2296, iginiit ng grupo na madaliin na ang paglabas ng pondo sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development’s Assistance To Individuals In Crisis Situation (AICS) sa pamamagitan ng P10,000 emergency cash aid para sa mga biktima ni `Maring.’

“The Department of Social Welfare and Development must hasten the release of its available funds to assist calamity-stricken families in Northern Luzon and other parts of the country amid the raging pandemic, high prices, and negligible government support especially to Filipino farmers,” ayon sa resolusyon.

Bukod sa napaulat na nasawi, lumitaw sa report ng Department of Agriculture, na nag-iwan ang bagyo ng bilyong pisong pinsala sa agrikultura partikular sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, at Central Visayas. (Eralyn Prado)