Pondo sa ‘free tuition’ hugutin sa pork – Ping

Nakasandal na ngayon ang ‘free tuition fee act’ sa magiging diskarte ng Kongreso kung saan at papaano huhugot ng multi-bilyong pisong ipopondo para mabayaran ang matrikula ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad sa susunod na pasukan.

Suhestiyon ni Sen. Panfilo Lacson, katayin ang nakatagong ‘pork barrel fund’ ng mga kongresista sa panukalang 2018 national budget tulad ng ginawa nilang pagtanggal sa P8 bilyong pork barrel fund ng Mindanao solons sa 2017 national budget.

“No free tuition provision under the 2018 national budget? Will have to scour the pig pen again and cut the “pork” to fund it,” pahayag ni Lacson

Sinabi naman ni Sen. Sonny Angara, chairman ng senate committee on ways and means, maaaring kunin ang pondo sa panukalang tax reform package ng administrasyon kung saan tinatayang P500 bilyon hanggang P900 bilyon ang gustong makolekta ng gobyerno sa pagtaas ng excise tax sa produktong petrolyo, bagong sasakyan, sugar-sweetened beverages at iba pa.

Para naman kina Sens. Juan Miguel Zubiri, JV Ejercito, Bam Aquino at Ralph Recto – hindi na dapat problemahin ang pondo dahil madali itong magagawan ng paraan dahil ang importante ay naisabatas na ang panukala.

Sa pagtaya ni Sen. Francis Escudero, nasa P25 bilyon lang ang gagastusin para ilibre sa matrikula at iba pang bayarin sa eskwelahan ang nasa State Universities and Colleges (SUCs), Local Universities and Colleges (LUCs) at mga institusyon na accredited ng TESDA.

Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang panukala sa kabila ng pagtutol ni Budget Secretary Benjamin Diokno dahil kakain umano ito ng hanggang P100 bilyong pondo, pero nanaig pa rin ang argumento ng mga mambabatas.