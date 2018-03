Pondo sa Dengvaxia gamitin sa dengue

HINIKAYAT ni Senador Sherwin ‘Win’ Gatcha­lian ang Department of Health (DOH) na ilaan sa paghahanda ng mga pagamutan sa mga kaso ng dengue ang bahagi ng P1.16 bilyong refund mula sa Dengvaxia vaccine.

Ipinaliwanag ni Gatchalian na dapat laging handa ang bansa sa mga tropical disease tulad ng dengue na nakapagtala na rin ng 10,980 na bagong kaso mula Enero 1 hanggang Pebrero 10.

Dapat aniya ay nakahanda ang mga pagamutan partikular sa pagbibigay ng laboratory blood tests sa mga pasyente kahit hindi pa nakikitaan ng sintomas ng dengue.

Iginiit pa ng senador na dapat sumailalim sa mga pagsasanay ang mga medical professional upang alam ng mga ito ang gagawin kapag nagkaroon ng dengue outbreaks.

Una nang kinumpirma ng DOH na may go signal na ang Department of Budget and Management (DBM) na gamitin ang na-refund na pondo mula sa Sanofi Pasteur.

Plano ng ahensiya na gamitin ang P324 million para sa pagbili ng dengue kits na ipamamahagi sa 837,000 Dengvaxia-vaccinated public school children.