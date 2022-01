Pondo Peso tanggal lisensiya sa SEC

Tinanggalan na ng lisensiya ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang Fynamics Lending Inc. dahil sa hindi pagsunod sa batas sa pagpapautang o ang Lending Company Regulation Act (LCRA) of 2007.

Ang Fynamics Lending ang nagpapatakbo ng Pondo Peso at nakaapat na ulit na itong hindi sumusunod sa Rule 8 ng implementing rules and regulation ng LCRA.

Sabi ng SEC, pinal na at ipapatupad na ang pagbawi ng Certificate of Authority ng Fynamics Lending dahil sa paulit-ulit nitong hindi pagsunod sa patakarang regular itong mag-report sa komisyon.

Hindi rin nagsumite ang Fynamics ng interim financial statement nito sa SEC para sa second semester ng 2020 at pang-apat na beses na ito.

Pinagpaliwanag ang Fynamics kung bakit hindi ito dapat bawian ng lisensiya sa show cause order noong Hul­yo 7, 2021 at dininig ang kanilang panig nakaraang Oktubre 11, 2021 ngunit wala itong paliwanag at hindi rin ito pumunta sa pagdinig.

Hindi rin umapela ang Fynamics sa desisyon. (Eileen Mencias)