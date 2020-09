Pondo para sa edukasyon at training

Sinimulan na po ng Senado ang pagbusisi sa panukalangpambansang budget para sa susunod na taon, 2021.

Hindi po tulad nang mga nakaraang taon kung saannakatuon ang budget sa mga programang pang-kaunlaran, mas binibigyang diin ngayon ang mga pondongmakatutulong sa mga Pilipinong bumangon mula saCOVID-19 pandemic.

Aabot po sa P4.506-trilyon ang panukalang budget sasusunod na taon, mataas nang 9.9% kumpara sa 2020 budget.

Pangunahin po sa mga pinag-uukulan natin ng pansin ang mga pondo sa edukasyon at training na nakapaloob samga panukalang budget ng DepEd, TESDA at CHED.

Pinakamalaki pa rin po ang share sa national budget ng basic education na pinamumunuan ng DepEd na umaabotsa P605.75-bilyon kung saan 78% ang mapupunta sasweldo ng lahat ng kawani at guro ng ahensya.

Sa konteksto ng “new normal education”, lalongkailangang buhusan ng tulong at pondo ang pangangailangan ng ating mga guro at estudyante para distance learning.

Sa basic education, aabot na po sa mahigit 864 mgapribadong paaralan ang hindi magbubukas ngayongschool year 2020-2021. Dahil dito, libo-libong mga guro po ang tiyak na maapektuhan ang kabuhayan.

Bagamat maliit ang 10,000 bagong mga teaching position sa DepEd na inapruhaban ng Department of Budget and Management para sa 2021, makakatulong po ito para makapagbigay ng trabaho sa napakaraming mga gurongnawalan ng trabaho ngayong may pandemya.

Umaasa po tayo na mapagbibigyan pa rin ang DepEd sahiling nito na magdagdag ng 87,793 mga bagong teaching at non-teaching position sa susunod na taon.

Para sa higher education sector na pinamumunuan ng CHED, maglalaan ng P50.888-bilyon kung saan 88% oP44.2-bilyon ang mapupunta sa free tuition sa kolehiyo.

Nakapaloob na rin po sa isinusulong na budget ng CHED ang pondo para sa medical scholarship. Sa kasalukuyan, may walong (8) mga State Universities and Colleges na po ang nag-o-offer ng medisina.

Makakakuha po ng libreng tuition para sa medisina sa UP Manila, Bicol University, Cagayan State University, Mariano Marcos State University, University of Northern Philippines, West Visayas State University, UP Manila College of Health Sciences, at Mindanao State University.

Hiwalay pa po rito ang budget para sa 112 mga SUC sabuong bansa na may kabuuang alaokasyon na P76.16 bilyon para sa susunod na taon.

Para naman po tech-voc sector na pinatatakbo ng TESDA, aabot po sa P13.706 bilyon ang panukalangbudget kung saan 76% nito o P10.4-bilyon ang mapupunta sa mga scholarship program tulad ng TWSP, STEP, PESFA, at Tulong-Trabaho.

Bukod po sa mga panukalang budget na ito, naglaan din po tayo sa “Bayanihan 2” ng pondo para sa sektor ng edukasyon na magagamit sa nalalabing mga buwan ng 2020.

Isinulong po natin ang P3-bilyong pondo para sa mgaState Universities and Colleges na magagamit para sapagtataguyod ng mga smart campuses.

Nakapaloob din po sa nasabing batas ang P600-milyong pondo para sa subsidies at allowances ng mga qualified students sa lahat ng antas at mga part-time faculty ng ating mga SUC.

Naglaan din po ng P300-milyon bilang ayuda naman samga displaced teaching and non-teaching personnel at P1-bilyong pondo sa TESDA na gagamitin sa training ng mga displaced workers.

Ang Pilipinas po ang tinaguriang “longest lockdown in the world” na dahilan ng napakatagal na pagkaantala rin ng mga klase sa lahat ng antas. Subalit, nagkakaisa namanpo tayong lahat na sa kabila ng pandemya, hindi dapattumigil ang pagkatuto at edukasyon ng ating mgakabataan.

Nanawagan po tayo sa DepEd, TESDA at CHED na patuloy na gumawa ng mga konsultasyon sa mgapribadong paaralan, mga tech-voc institution at maliliit na mga kolehiyo kung paano sila matutulungan ng gobyernosa pamamagitan ng mga pondong inaprubahan natin saSenado at ilalaan sa susunod na taon, 2021.

