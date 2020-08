Pondo para sa bagyo lang! Wala na pang-ayuda

Hindi na makakapagbigay ng pagkain at pera sa mga tao si Pangulong Rodrigo Duterte bilang tulong dahil nasaid na ang kaban ng bayan.

Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang mensahe nitong Linggo ng gabi matapos ilagay muli sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila at ilang kalapit lalawigan dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID cases.

Ayon sa Pangulo, ang natitirang ipon ay ambon na lang na magagamit para sa mga bagyong darating sa bansa.

“Problem is wala na tayong pera. I cannot give food anymore and money to people. Our savings is just good for a drizzle, ambon lang . Iyong preparation for a typhoon,” anang Pangulo.

Matatandaang sa unang buwan ng pandemic ay namahagi ng pagkain at tulong -pinansiyal ang gobyerno sa pamamagitan ng Social Amelioration Program (SAP).

Gayuman, hindi pa natanggap lahat ng mga benepisyaryo ng SAP ang ikalawang bugso ng ayudang ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Kabuuang P275 billion ang ginastos ng gobyerno sa mga unang buwan ng pandemic para tulungan ang mga mamamayan na naapektuhan ng COVID crisis.(Aileen Taliping)