Pondo ng GSIS kakalkalin sa Kamara

Plano ring silipin ng Kamara ang financial status ng Government Service Insurance System (GSIS) kasunod ng pinaplanong pagtataas ng kontribusyon ng mga miyembro nito.

Una nang kinumpirma ng GSIS na pinag-aaralan nito ang panukalang taasan ang premium rates ng mga miyembro kasunod ng hakbang ng Kongreso na magpasa ng panukalang magbibigay ng dagdag na benepis­yo sa mga government worker ngunit pinangangambahang maa­ring magresulta ito sa kakapusan ng pondo ng ahensiya.

Ipinaabot ni GSIS chief legal officer Lucio Yu Jr. ang impormasyong ito sa isang briefing ng Committee on Public Accounts sa pamumuno ni Probinsiyano Ako Party-list Rep. Jose ‘Bonito’ C. Singson Jr.

Ayon kay Singson, gagawin ng komite ang briefing na isang ‘full blown inquiry, in aid of legislation’ upang malaman na rin ang kasalukuyang financial state nito dahil na rin sa panukalang pagtataas ng member premium contribution.

Sa briefing, napansin ni Singson na hindi ganap na nasasagot ng GSIS officials ang katanungan mula sa mga miyembro ng komite ang ukol sa financial status nito at mismong si Yu at mga kasama nito ay walang malinaw na pananaw kaugnay sa ‘condition of investments’na ginawa ng GSIS upang masiguro ang maayos at matatag na financial position nito.

Naniniwala si Singson na mahalagang pag-ingatan ang paghawak ng social pension fund para sa mga government worker upang magarantiyahan ang dagdag na benepisyo ng mga miyembro.

“There should be a breakdown of your income from investments. How much is coming from financial instruments; how much is the principal amount for investments and other important information,” ayon kay Singson .

Aminado si Yu na may plano taasan ang premium rates mula sa mga miyembro ngunit nilinaw nitong ito’y la­ging huling opsiyon o paraan lamang.

“As much as possible we want to maintain premium rates but we also wish that benefits will be somehow stable. That has always been our position,” paglilinaw pa ni Yu.

Sa nabanggit pa ring briefing, sinabi nj GSIS manager Jenny Lobas na napanatili ng ahensiya ang fund life na aabot hanggang taong 2044, base na rin sa cash flow projections, benefits, contribution rates and iba pa. (Eralyn Prado)