Polo asam kilalanin ng POC

Optimistiko si House Deputy Speaker at 1-Pacman Partylist Representative Mikee Romero na tuluyan nang mapapabilang sa mga regular at opisyal na voting member ang pinamumunuan nito na national sports association sa Polo sa ilalim ng Philippine Olympic Committee (POC).

Sinabi ni Romero, na may-ari din ng NorthPort Batang Pier basketball team sa kanyang pagdalo kasama ang team manager na si Erick Arejola sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) forum, na umaasa siyang ang sports na Polo ay mabibigyan na rin ng karampatan nitong pagkilala sa komunidad ng sport.

“Matagal na din namin talaga asam na makasama kami sa mga regular members and had our right to vote. It will make us much and more that just a legitimate member,” sabi ni Romero. (Lito Oredo)