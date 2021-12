Politikong buntis nag-bike bago manganak

Kinabiliban ang isang miyembro ng New Zealand parlia­ment matapos niyang magbisikleta papun­tang ospital kahit pa isang oras na lang bago siya manganak.

Ayon sa ulat ng New Zealand Herald, alas- 2:00 ng madaling-araw nitong Linggo nang mag-labor ang miyem­bro ng parliament na si Julie Anne Genter.

Imbes na sumakay sa kotse, nagbisikleta ang babae papunta sa pinakamalapit na pagamutan.

Inabot ng 10 minu­to ang kanyang pag­bibiskleta, at isini­lang niya ang isang malusog na baby girl dakong alas-3:04 ng madaling-araw, Nobyembre 28.

“I genuinely wasn’t planning to cycle in labour, but it did end up happening. My contractions weren’t that bad when we left at 2 am to go to the hospital – though they were 2 to 3 min­utes apart and picking up in intensity by the time we arrived 10 minutes later,” kuwento ni Genter sa kanyang Facebook account.

“And amazingly, now, we have a healthy, happy little one sleeping, as is her dad. Feeling blessed to have had ex­cellent care and support from a great team, in what turned out to be a very fast birth,” dagdag pa niya.

Bilang miyembro ng New Zealand par­liament, si Genter ay isang advocate ng pag­bibisikleta.

Samantala, inulan ng pagbati mula sa mga netizen ang nasabing panganganak. (Mark Joven Delantar)