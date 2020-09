Politiko muntik mamatay dahil kay Bong

May mga haka-haka pala na diumano’y isinalin ng namayapa nang Ramon Revilla Sr. Sa kanyang anak na si Senator Bong Revilla ang diumano’y anting-anting nito.

Kaya raw sa kabila ng mga pinagdadaanan ay nakaka-survive. ‘Yung latest nga ay nang tamaan ito ng COVID-19 na ayon sa Senator/actor ay napakahirap na dapuan ng naturang virus.

Pero sey niya, “Hindi, ang anting-anting natin ay si God. Basta think positive. Think positive hindi sa COVID ha. Just think positive na mabubuhay tayo at hindi tayo pababayaan ni God.”

Pero sa dalawang karanasan niya, ang makulong sa Crame nang mahigit apat na taon ang maituturing niyang mas mahirap na pinagdaanan niya.

“Pinakamahirap pa rin yung nakulong ako ng four years and six months. Yung sakit ng katawan, alam niyo, kahit anong sakit, kahit anong gulpi na inabot ng katawan, kaya ko yun, e, kaya ng katawan ko.

“Pero, yung mag-suffer ka ng four years and 6 months, lalo na kung hindi mo ginawa at napolitika ka, napakasakit no’n. Yun ang hindi katanggap-tanggap, pero, tapos na sa akin yun.”

Inamin ni Senator Bong na nalulungkot din daw siya tuwing may balitang namatay na siya. Na para nga namang pinangungunahan ng iba. Lalo na nangyari ito nang magkaroon siya ng COVID-19.

“Nalulungkot din ako, alam niyo nangyari ‘to, ang daming umiiyak, tumatawag. Akala namatay na ko. Meron pang muntik na mamamatay dahil sa balitang yan. Mga natutulala, umiiyak na.”

May malapit daw siyang kaibigan na isang Mayor na nang may magbalita na namatay na siya. Muntik na raw mamatay sa pagka-shock. Nahimasmasan na lang daw nang makausap siya at malaman buhay pa siya.

Mother Lily nag-donate ng 100 tablet

Sa ngayon daw, pinaiimbestigahan na niya sa N.B.I. ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Pero nang tanungin si Senator Bong kung magpa-file ba siya ng legal complaints, sa ngayon ay ayaw niya muna itong sagutin.

Sa isang banda, proud naman niyang kinuwento na maraming sumusuporta at tumutulong sa kanya sa pamamahagi niya ng mga tablets. Isa na nga raw rito si Mother Lily Monteverde. Nagbigay raw ito ng 100 pcs na tablet.

“Salamat kay Mother Lily, talagang mahal na mahal niya ko,” lahad ni Sen. Bong.

Kasabay rin ng kanyang kaarawan, sa September 20, tuloy-tuloy ang pamamahagi niya ng 1,500 Kap’s Amazing Tablets giveaways sa kanyang Facebook Live.

At sa mga hindi raw nakapag-submit ng entry, sumubaybay lang sa live dahil may mga additional silang surprises.