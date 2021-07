Politiko hinakot Sinovac sa bahay

Sinisiyasat na ng Department of Health (DOH) at National Bureau of Investigation (NBI) ang ulat na may mga COVID-19 vaccine na gawa ng Sinovac ang inilabas umano sa provincial vaccination center at dinala sa bahay ng isang politiko sa Catarman, Samar.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, wala pang isinusumiteng report sa kanila kaugnay ng insidente ang mga lokal na opisyal ng kagawaran sa Samar.

“We are trying to verify these reports. Hindi ko pa po masabi kung ito ay totoo o hindi. Kailangan pa rin po namin ma-receive ang official report so that we can act on it,” ayon kay Vergeire sa isang press briefing.

Nanawagan din si Vergeire sa mga lokal na opisyal na makipag-ugnayan sa national government para sa vaccine rollout.

“Iwasan po nating magkaroon ng ganitong pagkakataon dahil nawawalan po ng tiwala ang ating mga kababayan kapag may ganitong mga report,” giit ni Vergeire.

Samantala, sinabi ni Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra na mayroon nang direktiba sa NBI na imbestigahan ang insidente.

“The NBI has a standing order from the DOJ to investigate the sale or administration of covid-19 vaccines outside the authorized channels of distribution,” ayon kay Guevarra.

Nakahanda rin aniya ang NBI na makipagtulungan sa Philippine National Police (PNP) at sa provincial board ng Northern Samar para sa isasagawang pagsisiyasat sa naturang ulat.

Base sa naunang lumabas na impormasyon, sinimulan na ng Northern Samar Provincial Board ang imbestigasyon ukol sa insidente na nangyari umano noong Hunyo 10 kung saan ay dinala ang mga Sinovac bakuna sa bahay ng hindi pa pinangalanang politiko sa Catarman. (Julie de Loza-Cudia/Kiko Cueto)