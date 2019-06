Politiko, artista dagsa sa party ni Kai

Ni Jun Lalin

Ginanap noong Sunday (June 16) ang baptismal cum belated first birthday party ng bunso nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati na si Kai.

Ang Whitespace Manila na katabi lang ng office/studio ng Abante ang venue ng nasabing event.

Ang nasa invitation ay 3:30PM, pero maagang duma­ting ang karamihan sa mga imbitado.

Dapat ay March 23 gagawin ang double celebration na ‘yon sa buhay ni Kai, na two days after his birthday, pero nagdesisyon nga ang parents niya na gawin na lang ‘yon last Sunday dahil karamihan sa mga ninong at mga ninang ay abala that time sa campaign.

Marami nga kasi sa mga kinuha nilang mag-ninong at mag-ninang ang kumandidato noong nakaraang mid-term elections (ang iba naman ay naging abala rin sa campaign dahil may mga sinuportahang mga candidate).

Ang lola ni Kai na si Annabelle Rama ang siyang punong-abala sa event na ‘yon at aminado naman sina Richar­d at Sarah na ito talaga ang namahala roon. Very thankful nga raw sila kay Lola Annabelle.

Nang patapos na ang party at sabihin ko kay Bisaya na sobrang appreciated nina Richard at Sarah ang ginawa niya para sa event na ‘yon ay na-happy naman ang lola ni Kai.

Enjoy nga raw talaga si Bisaya sa pag-aasikaso sa mga ganoong event ng kanyang pamilya noon pa man hanggang ngayon.

Hindi nga raw pagsasawaan ni Bisaya ang mga ganoong pagtutok sa kanyang pamilya na noon ay sa mga anak niya ginagawa at ngayon naman ay sa kanyang mga apo.

Magkahalong showbiz, politics at society ang event na ‘yon ni Kai na ang ilan sa mga nag-ninong at nag-ninang ay sina Senator-elect Bong Go (na pinagkaguluhan at ang daming nagpa-picture), Annette Gozon-Valdez (na kasamang um-attend doon ang mister na dating aktor na si Shintaro Valdez), DPWH Sec. Mark Villar (na nagpahayag sa Abante na hindi kakandidatong presidente sa 2022 elections ang nanay niyang si Senator Cynthia Villar na nanguna noong midterm elections), ang spokesperson ng ating President Rodrigo Duterte, si Atty. Sal Panelo, Congressman-elect Bong Suntay (na close friend ni Richard), si Bea Alonzo (na next leading lady ni Richard sa new teleserye ng ABS-CBN) at kasama pa ang boyfriend niyang si Gerald Anderson.

Ninong din si Cebu City Vice Mayor Mike Rama (na very close kasi ni Bisaya at palaging nasa events ng pamil­ya Gutierrez), Flor Santos (mother of singer LA Santos na kilala rin sa showbiz world dahil palaging nagpe-presscon sa Mesa restaurant branch niya sa Tomas Morato, Quezon City), Charlie Gonzalez (ang businessman-friend ng pamil­ya Gutierrez), Mariel Rodriguez-Padilla (na kasama ang anak na si Isabella na sobrang nag-enjoy sa party pero hindi nakasipot ang mister na si Robin Padilla dahil nasa Australia).

Ninang din ang Maguindanao Gover­nor-elect Mariam Mangudadatu (na napagkamalang artista dahil sa ganda), Dingdong Dantes (na maagang dumating sa event kasama ang anak na si Zia na sobrang nag-enjoy sa paglalaro), Veronique del Rosario-Corpuz (anak ni Boss Vic del Rosario at head ng Viva Artists Agency) at Janine Gutierrez (minus rumored boyfriend Rayver Cruz).

Dumating din ang mag-asawang ninong at ninang na sina Jules Ledesma at Assunta de Rossi (hindi mahilig um-attend sa mga event ang dating congressman pero pagda­ting daw sa pamilya Gutierrez ay hindi puwedeng wala siya), James Yap (na proud na ninong din siya ng panganay nina Richard at Sarah na si Zion), ang magkapatid na producers na sina Dondon at Roselle Monteverde (na sinamahan din ng nanay nilang si Mother Lily Monteverde).

Ninang din ang socialite na si Ludi­vina Lelim-Nacionales (na galing pa ng Beverly Hills, California at pumunta ng Philippines para mag-ninang kay Kai), Ricky Davao (na nag-proxy for Albert Martinez), at marami pang iba na from politics and society.

***

May ilang celebrities din na naki-party kasama ang mga anak nila like Pokwang (with lovey-dovey Lee O’Brian) at ang ganda talaga ng tisay na si Malia na nakikipaglaro na sa mga kapwa niya bata.

Ang actress/beauty queen na si Maggie Wilson kasama ang anak na si Connor Consunji na ang guwapo, kaya biniro ko na puwedeng mag-artista (pero mukhang ayaw naman ng nanay). Nang paalis na ang mag-ina, nakita ko na kasama na nila ang mister ni Maggie na si Victor Consunji.

Si Joel Cruz ay abalang-abala rin sa event na ‘yon kasama ang kanyang mga anak.

Ang ilan pa sa celebrities na namataan ko ay ang fashion designer na si Paul Cabral (minus his BFF Vice Ganda), TAPE, Inc. lady boss Malou Choa-Fagar, veteran actress Daisy Romualdez (na biniro ko na on and off BFF ni Bisaya at natawa lang siya), Yana Asistio (na may food business na at pina-sample pa sa akin ang mga pagkaing niluto niya), Ynna Asistio (ex-girlfriend of Mark Herras na nagsabing friends naman sila), CEB Chairwoman Christine Dayrit, ang new mayor of Narvacan, Ilocos Sur na si Manong Chavit Singson, at si Isabelle Diaz-Semblat na sobrang sexy at parang galing pa sa gym.

Sa dami ng celebrities na nandoroon at sa laki ng lugar, siguradong may mga hindi ako nabanggit.

***

Full force naman ang pamilya Gutierrez sa event ni Kai.

Maagang dumating si Ruffa Gutierrez pati ang mga anak niyang sina ­Lorin at Venice.

Siyempre, si Lolo Eddie Gutierrez ay abala sa pag-iistima sa mga bisita. Si Elvis Gutierrez ay nandoon din with his wife Alexa (kasama ang daughters nilang sina Aria at Ezra).

Ramon Christopher came with daughters Janine and Jessica. Si Raymond Gutierrez naman ay galing ng Hong Kong, kaya medyo late.

Ang dami ring mga kamag-anak ni Bisaya na duma­ting from Cebu, pati iba pang mga kamag-anak naman ni Tito Eddie.

Siyempre, ang pamilya rin ni Sarah ay in full force na dumating headed by her mother Esther Lahbati.