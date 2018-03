Political dynasty nakatulong kay Digong

May positibong idinulot kay Pangulong Rodrigo Duterte ang political dynasty sa kabila ng negatibong pa­nanaw dito ng mara­ming mga Filipino.

Sinabi kahapon ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 13th Filipina Entrepreneurship Summit sa World Trade Center sa Pasay City na kung hindi tumakbo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ay wala siya ngayon sa harap ng mga bisita.

Isa aniya si Mayor Sara sa mga nanghikayat sa kanya na kumandidato sa pagka-pangulo at nagsabing ito na ang bahala sa Davao City.

“I agree with you that dynasties are bad, but sometimes it can be for the better. Kasi kung hindi tumakbo ‘yang si Inday actually,­ I would not be in front of you right now. Coz I never wanted to leave Davao, manghinayang ako eh, most especially so that Davao is in Mindanao, and Mindanao is a troubled land,” ayon sa Pangulo.

Pero kuntento naman ang Pangulo sa pagpapatakbo ngayon ni Mayor Sara sa Davao City dahil maayos aniya ang lungsod, walang problema sa iligal na droga at walang mangahas na manggulo.