Political adviser ng mga rebelde, 4 pa sumuko

SUMUKO sa mga sundalo sa Sultan Kudarat ang limang rebelde kabilang ang itinuturing na political adviser at menor de edad.

Sa report sumuko ang lima sa Isulan, Sultan Kudarat nitong nagdaang Lunes.

“One of the surrendered personalities identified as Teting Dakias Lonon, a.k.a. Tingting/Tekboy/Boyet, 49 years old, married was a political instructor of the Local Guerilla Unit 1 of Sub-Regional Committee Daguma, Far South Mindanao Region under a.k.a. Bobo/Ampog/Aldok,” saad ni Lt. Gen. Corleto Vinluan, Jr., Commander ng Western Mindanao Command kay Lt. Col. Romel Valencia, Commanding Officer ng 7th Infantry Battalion.

Kinilala naman ang kasama ni Lonon na sumuko na sina Fredy Senial Gangu, 37; isang 16-anyos; Robert Belis Lonon, 21; at Gatosan Ingil, 42. (Kiko Cueto)