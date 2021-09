Polisiya ng academy pinarerepaso sa napatay na kadete

Ipinag-utos na ni Philippine National Police (PNP) chief General Guillermo Eleazar sa pamunuan ng PNP Academy na repasuhin ang mga umiiral na patakaran at panuntunan gayundin sa kanilang academic policies at magsagawa ng mga pagbabago matapos ang pagkamatay ng isang kadete.

“I have already directed the Director, PNPA PMGen Rhoderick Armamento Director, DHRDD (Directorate for Human Resources and Doctrine Development) PBGen Arthur Bisnar, to conduct the necessary review and adjustments on the existing rules, regulations and academic polices to further strengthen the moral foundation of our cadets in the PNPA,” pahayag ni Eleazar sa kanyang statement kahapon.

Sinabi pa ni Eleazar na sa ngayon ay nagpapatuloy ang imbestigasyon tungkol sa pagkamatay ni Cadet 3rd Class George Carl Magsayo.

Base sa ulat, Setyembre 23, nang limang beses suntukin si Magsayo ng kaniyang upperclassman na si Cadet Second Class Steve Ceasar Maingat hanggang sa bumulagta si Magsayo.

Agad siyang dinala sa ospital subalit idineklara ring dead on arrival.

“Gusto naming malaman kung saan pa kami nagkulang at gusto din naming maintindihan kung bakit sa kabila ng mahigpit na babala, ay nangyari ulit ito at naging dahilan pa nang pagkamatay ng isang kadete,” saad pa ni Eleazar. (Edwin Balasa)