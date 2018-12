Polis ug sundalo gidid -an nga mo-endorse og kandidato

Gipahimangnuan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga sundalo ug kapolisan nga dili modapig sa mga kandidato sa umaabot nga 2019 elections.

Ang pahimangnu gihimo sa Presidente sa inisyal nga awarding sa 500 ka housing units sa San Miguel, Bulacan.

Sa iyang pakigpulong matud sa Presidente nga gidili nga mag-endorso ug mangampanya ang polis alang kang binsan kinsa nga kandidato angayang nga “neutral” ug “apolitical” kini.

Matud niya nga pasagdahan lang ang botante nga mopili kung kinsa ang gusto nilang iboto sa umaabot nga eleksiyon.

Matud niya nga bisan ang partido sa Presidente diki usab kinahanglan nga ikampanya sa mga sundalo tungod kay gidili ug wala tugot sa Konstitusyon.

“We are observing the election period. I would like to remind everybody in government lalo na ang Armed Forces pati pulis. Do not take sides either for or against my party. Huwag kayong makialam, huwag kayong magkampanya and do not favor any candidate whatsoever. That is the mandate of the Constitution and we still stick to it,” matud sa Pangulo.