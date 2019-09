Polio virus sanhi ng walang maayos na kubeta

KINUMPIRMA ni Health Undersecretary Eric Domingo na ang mil­yon-milyong tahanan sa bansa na walang maayos na palikuran, ang isa sa dahilan ng pagkalat ng iba’t ibang karamdaman, kinabibilangan ng polio.

Nalaman kay Domingo na may 3.5 milyon tahanan ang nangangailangan ng mga sanitary toilet sa bansa at ma­laking porsiyento nito ay nasa sa National Capital Region (NCR).

“NCR talaga ang pinakamadami no. Out of the 3.5 million na kaila­ngan na toilets, ang big majority nun sa NCR. Toilet ng mga pamilya at bahay ito. Talagang maraming families ang walang sanitary toilets,” ani Domingo.

Nabatid kay Domingo na malaking problema talaga ang open defecation dahil nagiging sanhi ito ng karamdaman at isa sa mga sakit na maaaring maikalat sa pamamagitan ng dumi ay ang polio.

“‘Yung open defecation kasi is really a problem. This (polio) is one of the diseases na nag-e-emerge kapag may open defecation saka ‘yung ating waste disposal ay maaring ma-contaminate ang ating water supply,” ani Domingo.

Nabatid na pinag-aaralan na ng DOH ngayon kung papaano masosolusyunan ang problema.

Inaalam na umano ng DOH kung papaano magagawan ng paraan para maging zero open defecation.

“We want to identify funds and we are working with other government agencies—DPWH na mas mabilis mag-construct ng mga septic tank. We want to work with them para mapabilis ‘yung ating pagtayo ng mga toilet,” dagdag pa ni Domingo.

Magugunita na una nang kinumpirma ng DOH na muling nagbabalik ang sakit na polio sa bansa, matapos ang may 19-taong pagiging polio-free.

Matatqndaan na kinumpirma ng DOH na dalawang bata kinabibilangan ng isang 3-anyos na babae mula sa Lanao del Sur at isang 5-anyos na batang lalaki sa Laguna ang kinapitan ng polio virus at masusing mino-monitor nga­yon ng DOH. (Juliet de Loza-Cudia)