Poligrates hinugot ng Rizal-Xentro Mall

SINAMANTALA ng Rizal-Xentro Mall ang pagkakataon, hangga’t lockdown pa ang buong Luzon dahil sa COVID-19 ay nakipagnegosasyon ito upang palakasin ang kanilang koponan sa susunod na season ng Chooks-to-Go MPBL.

Dismayado ang kampanya ng Golden Coolers sa 2019-20 MPBL Lakan Season, nilista lamang nila ang nakapanlulumong 7-22 record.

Kaya naman tinapik ng Golden Coolers coaching staff ang serbisyo ni Cebuano scorer Eloy Poligrates para maglaro sa fourth season ng liga.

“No one wants to end last on the rank of course, so after meeting with the owners, we all agreed that we have to build a more competitive squad,” saad ni Rizal-Xentro Mall team manager Anj Anzores.

“So signing Eloy, is really a big step especially all teams are rebuilding. Getting him early is an advantage, at least we already secured a guy that we know will be of great help.”

Alam ng Rizal-Xentro Mall kung ano ang magagawa ni 6-foot guard Poligrates dahil masusi nilang pinag-aralan kung ano ang kailangan ng kanilang koponan habang ipinatutupad sa Luzon ang Enhance Community Quarantine na ibinaba ni President Rodrigo Duterte. (Elech Dawa)