Policewoman nagpaputok sa Bagong Taon, kalaboso

Nahaharap sa kaso at posibleng masibak sa serbisyo ang isang babaeng pulis na naaresto sa pagpapaputok ng kanyang baril ilang oras bago ang pagsalubong sa Bagong Taon, ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay PNP Spokeperson Police Brig. Gen. Ildebrandi Usana, nahaharap sa kasong kriminal at administratibo si Police Staff Sgt. Karen Borromeo, nakatalaga sa Malabon City police station dahil sa pagpapaputok nito ng kanyang service firearm.

Ayon kay Usana, naganap ang pagpapaputok ng baril ni Borromeo alas-7;45 ng gabi sa kanilang bahay nito sa Brgy. Ibaba, Malabon City.

“Meron pong isang concerned citizen na tumawag sa barangay officials na may nagpapaputok po doon sa kanilang mga kapitbahay at nalaman po ‘yung insidente nagmula po doon sa bahay ng policewoman, pinatawag din po yung mga pulis from the station at nagresponde at naaresto po ito si S/Sgt Karen Borromeo, naka assign din po siya sa Malabon police station,” pahayag ni Usana.

Isinurender din ni Borromeo sa pulisya ang kanyang service firearm at ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Malabon police station.

“We didn’t even expect na gagawa siya ng ganung aksyon. Maaaring siya ay nakainom, maaaring siya ay nabuyo ng kanyang mga kasamahan sa lugar ng pinangyarihan o maaaring gusto niya lang talagang gumawa ng bagay na hindi niya inaakala na magreresulta sa impormasyon galing sa citizen,” sabi pa ni Usana. (Edwin Balasa)