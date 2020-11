Police scalawag layas na- NCRPO chief

Nagbigay ng babala kahapon ang bagong upong National Capital Region Police Office (NCRPO) commander Police Brig. Vicente Danao sa mga tiwaling pulis lalao na yung mga sangkot sa iligal na droga.

Sa kanyang assumption speech, sinabi ni Danao na agad niyang i-iimplimenta ang ‘Oplan Litis’ laban sa mga tiwaling kapulisan.

“This has been my program since day one that I became commander at my own level. Oplan Litis means litisin ang tiwalag at scalawag na miyembro ng hanay ng ating kauplisan. I will be very strict on that,” pahayag ni Danao

“I expect all members of the Philippine National Police, especially here in NCRPO, would tow the line. Nakikiusap ako sa inyo, let us put a stop especially on the anti-illegal drugs. Kung mayroon mang paisa-isa pa sa inyo na medyo nawawalay ng landas, ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo, the door is always open for you to leave,” dagdag pa nito.

Siniguro din ng opisyal na palalakasin niya ang police visibility sa Metro Manila upang masiguro na ligtas at mapapangalagaan ang publiko sa mga criminal.(Edwin Balasa/Mia Billones)