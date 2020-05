Pokwang problemado sa mga kapitbahay

Magiging pambansang kapitbahay ng viewers si Mamang Pokwang sa pagbubukas niya ng pintuan sa mga nangangailangan ng payo at matatakbuhan ng problema sa “Harapan Kay Mamang” na mapapanood tuwing Sabado simula Mayo 16, 4 PM. Ang bongga ni Pokwang dahil pati problema ng mga kapitbahay niya ay sosolusyunan niya, ha!

At ang “Magandang Buhay” momshies namang sina Jolina Magdangal, Melai Cantiveros, at Karla Estrada ay papakinggan ang mga sikreto at rebelasyon ng netizens sa “Confessions with the Momshies,” tuwing Biyernes, 11 AM, simula Mayo 22.

Ibibida naman ng cast ng “Pamilya Ko” sa pangunguna nina JM De Guzman, Sylvia Sanchez, Joey Marquez, at Maris Racal ang mga kwento ng iba’t ibang pamilya at mga frontliners sa “Pamilya Kowentuhan” tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes, 5 PM simula Mayo 18.

Magbibigay-buhay at katatawanan ang real-life sweethearts na sina Kim Molina at Jerald Napoles sa pagdedebate sa mga napapanahong isyu sa pamamagitan ng rap sa “Promdibate,” tuwing Lunes, simula Mayo 18, 6PM.

Walang patid din ang mga chika at balita na hatid ni Boy Abunda sa “TWBA Express Updates,” kung saan idedetalye niya ang mga pinakapinag-uusapang isyu sa showbiz mula Lunes hanggang Biyernes tuwing 5, 7, at 9 PM. (Dondon Sermino)