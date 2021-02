Pokwang nakipagtalakan dahil sa ‘car seat law’

Nakipagtalakan si Pokwang sa Twitter dahil ‘car seat law’.

Hindi naawat si Pokwang na tilian ang mga netizen na kumontra sa kanyang opinion, na hindi napapanahon ang ‘car seat law’ ngayong marami nga ang walang trabaho.

Komento ni Dave Jason Guerrero, hindi raw para sa mga mahihirap na walang pambili ng sasakyan ang batas na `yon. Na sinegundahan din ni @realyb_xoxo, at sinabihan si Pokwang na magkaroon ng common sense.

“Maka-common sense ka naman ate! Sabihin mo ‘yan sa nakaisip ng pa- car seat na ‘yan! Talino mo ha. Bakit ‘di ka magtayo ng school? Wala ka nga makain dahil sa pandemic uunahin mo car seat para sa sumusuweldo lang ng nasa 5 to 10k a month? Hahahaha galing!” sagot ni Pokwang.

Hindi nagpatalo ang netizen at ibinida nito ang ‘car seat law’ na matagal na raw ipinapatupad sa maraming bansa.

“Dai nasa mayamang bansa ka kasi, umuwi ka dito nang makita mo kalagayan dito, ‘wag kang talak nang talaaakkk! Lahat ng may kotse dapat lang may car seat! Paano ‘yung nagco-commute lang pano? Bawal nga lumabas ang bata, di ba ate?” sey ni Pokwang. (Rey Pumaloy)

‘Magandang Bukas’ inilunsad

Samantala, masuwerte rin si Pokwang na patuloy siyang pinagkakatiwalaan na mag-endorse ng kung ano-anong produkto, mapa-pagkain man ito, gamit sa pagluluto, o katulad nga nitong RD Pawnshop, na magsi-celebrate ng 45 na taon.

Ang RD Pawnshop, Inc., nga ay nangungunang pawnshop brand sa ngayon.

Sabi nga ni Alma Pascual, ang Business Unit Head ng RD Pawnshop Inc., mas maraming dapat asahan ngayon sa kanila.

Inilunsad nga nila ang “Magandang Bukas” campaign, na makakatulong sa mga kliyente nila na mga Pinoy sa abroad.

“At RD Pawnshop, we recognize the value of stability from beginning to end, which helped us thrive for 45 years in service. We want to share this value of stability with Filipino as we will always be happy to serve and accompany them in every part of their journey. We also want to continue being a source of hope and partner until they make all their dreams happen, hence our new tagline “Kasama mo, Hanggang sa Magandang Bukas”, sabi ni Pascual.

Para sa mga detalye, bumisita sa https://rdpawnshop.com.ph/ o mag-email lang sa info@rdpawnshop.com for inquiries.