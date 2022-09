Pokwang, Lee amoy balikan

Nagkabalikan ba sina Pokwang at Lee O’brian?

Well, kapansin-pansin kasi na madalas na namang mag-post si Mamang Pokwang ng photo, video ni Lee, na kasama siyempre ang anak nilang si Malia.

Tulad nga ngayon, na habang nasa lock in shooting si Pokwang, si Lee ang punong-abala sa pag-aalaga kay Malia.

“Habang nasa lock in shooting ako, si Papang (Lee) muna bahala kay Tisay (Malia)!” sabi ni Pokwang sa video na magkasama ang mag-ama habang nagsu-swimming, pati na rin sa photo na tinatalian ng buhok ng ama ang anak.

Marami nga ang natuwa na nangangamoy ‘balikan’ daw sina Pokwang at Lee. Pero, mas marami ang natuwa, na kahit sinabi ni Pokwang na ‘hiwalay’ na sila ni Lee, mataas pa rin ang respeto nila sa isa’t isa, at magkatuwang talaga sila sa pag-aalaga kay Tisay.

“Hoping pa din ako guys na mag-return in the comeback kayo!” sabi ni Jerome.

“Co-parenting is the best!”

“You may not be united as a couple but united as a parents is still much better for the sake of your daughter is more than enough!” sabi ni anglesmama.

“Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig!”

Well, sana nga! (Dondon Sermino)