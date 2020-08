Pokwang bigong gayahin si JLo

Kaaliw talaga si Pokwang. Sa Facebook niya ay pilit niyang ginagaya si Jennifer Lopez, gamit ang isang app, na ipinapatong ang mukha ng isang tao sa orig na katawan, performance ng mga sikat na personalidad sa mundo.

At si JLo nga ang pilit na kinopya ni Pokwang. Pero, sa kasawiang palad, sa halip na si JLo ang lumabas, si Lucy Liu ang naging resulta.

“Sorry po, hindi ko na-achieve si queen JLo. Hahahaha! Naging si Lucy Liu ako!” natatawang chika ni Pokwang.

Anyway, super busy nga si Pokwang ngayon, dahil halos araw-araw ay nagtatrabaho siya. Imagine, dalawa ang show niya sa TV5, ang Chika Besh, at Fill in The Bank.

Ang Chika Besh ay talk show sa umaga, kasama sina Pauleen Luna, Ria Atayde. Habang ang Fill In The Bank naman ay si Jose Manalo ang kasama bilang mga game show master.

Anyway, unti-unti nga ay nagagamay na nina Pokwang at Jose ang isa’t isa. Kung noon ay medyo may ilangan pa sa pagitan nila, ngayon ay todo-todo na nga sila sa asaran, kulitan.

“Nag-usap naman kami, na sabi ko kay Jose, wag siyang mahiya, kung gusto niya akong lokohin, gawin niya. Ganun din ako sa kanya,” sabi ni Pokwang. (Dondon Sermino)