Pogoy, Tropa walang daga

PABORITONG muli ang San Miguel Beermen sa nakaambang pagbabalik nina June Mar Fajardo at Terrence Romeo, nadagdag pa si two-time scoring champion CJ Perez.

Lalong lumakas ang Barangay Ginebra Gins Kings sa pagdating ni Christian Standhardinger, habang isasahog kay Paul Lee si Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots.

Walang pakialam si Roger Pogoy.

“Sobrang excited ako [ngayong season]. Gusto ko ‘yung ganito, ‘yung nacha-challenge ako, ‘yung may pressure kapag maglalaro,” sabi ng small forwad ng TNT Tropang Giga sa podcast ni Mikee Reyes nitong Linggo.

Nakatakdang drumibol ang ika-46 season ng PBA malamang sa Hunyo, napilayan ang TNT dahil sa pagliban ngayong season ng No. 1 kamador na si Ray-Ray Parks pero hindi dinadaga si Pogoy.

“Gustong-gusto ko ‘yung ganyan kasi dun makikita ‘yung karakter ko. May mga ibang player na magaling lang kapag elimination kaya ngayon excited ako to face the challenges sa darating na season ngayon,” dagdag ni Pogoy, may 18.82 points, 5.64 rebounds at 2.36 assists average nitong nakaraang PBA Philippine Cup bubble sa Clark, Pampanga.

Nabawasan man sa katauhan ni Parks, may dagdag armas naman ang Tropang Giga sa pagbabalik mula sa one-season retirement ni former Most Valuable Player (MVP) Kelly Williams.

Kinapos ang TNT sa Philippine Cup crown matapos yumuko sa eventual champion Barangay Ginebra Gin Kings kaya misyon ni Pogoy na makaresbak ang Tropang Giga. (Aivan Episcope)