Pogoy, TNT niratrat ang Alaska: Galliguez duguan!

Laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

6:45pm – Meralco vs San Miguel Beer

NAGTALA si RR Pogoy ng 34 puntos, 8 rebounds, 4 assists at 3 steals upang itulak ang TNT Tropang Giga sa 104-83 panalo kontra Alaska Aces na hindi nasagip ng pagnanais ni Abel Galliguez na maitulak ang isang matira-matibay na labanan at mapatalsik sa 2020 PBA Philippine Cup bubble sa AUF Sports Arena and Cultural Center.

Naputukan ng noo at duguan ang mukha ni Galliguez matapos ito bumagsak na una ang ulo at pumalo ang kanyang mukha sa sahig sa kanyang pagbagsak nang supalpalin nito ang tangka na dakdak ni Bobby Ray Parks Jr sa 9:47 mark ng ikaapat na yugto kung saan lamang nag TNT, 88-70.

Agad na dinala sa ospital si Galliguez.

May 20 puntos, 5 rebounds at 5 assists si Bobby Ray Parks Jr habang may 10 puntos 3 rebounds at 1 assist si Troy Rosario para sa Tropang Giga na ikalawang koponan na nakatuntong sa semifinals.

Ibinuhos ng Tropang Giga ang 28-10 bomba upang unang itala ang 18 puntos na abante sa 79-61 iskor sa 3:38 ng ikatlong yugto. Nagawa pa itaas ng TNT ang abante sa 20 puntos mula sa isang tres ni RR Pogoy sa 84-64 tungo sa pagtatala ng kabuuang 33 puntos sa yugto habang nilimitahan ang Aces sa 15 puntos. (Lito Oredo)