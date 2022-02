Pogoy tatay na

Nobyembre ng nakaraang taon nang ikinasal si Philippine Basketball Association star Roger Ray ‘RR’ Pogoy ng TNT sa longtime girlfriend niyang si Love Lynn Portes.

Makaraan ang tatlong buwan, buntis na ang misis ng 29-year-olg, 6-foot-2 guard-forward ng Tropang Giga.

Masayang ibinahagi ng basketbolista ang magandang balita sa kaniyang social media account Miyerkoles.

Ipinost niya ang larawan ng ultrasound ng kanyang esmi.

“Answered prayer. Lord, thank you for blessing me & @lovepogoy with this best gift ever. Another adventure is about to begin,” caption ni Pogoy sa kanyang post.

Baballik na sa aksiyon si Pogoy at ang mga player sa restart sa Biyernes, Pebrero 11 ng 46th PBA 2021 Governors’ Cup elims sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City na natigil noong Enero 5 sa pagtaas ng COVID-19 sa bansa. (Sarah Jireh Asido)