Pogoy Player of the Week

Clark Smart Giga City – Nagliliyab na inumpisahan ni RR Pogoy ang PBA Philippine Cup bubble sa Pampanga.

Kung kinalawang ang iba sa pitong buwang pagkakatengga, hindi si Pogoy sa unang tatlong panalo ng TNT.

Pasabog ang 6-foot-2 guard ng career-best 45 points mula sa 10 3-pointers para isagwan ang Tropang Giga sa 100-95 win sa Alaska sa opener ng restart sa Smart 5G-powered AUF Arena.

Sinundan ‘yun ni Pogoy ng 11 points, 9 rebounds at 2 steals sa 112-101 victory kontra Terrafirma, at 15 points, 4 rebounds sa 107-88 panalo laban sa San Miguel Beermen.

Buena-manong PBA Press Corps bubble Player of the Week (Oct. 11-18) ang 28-year-old guard mula Minglanilla, Cebu. Naungusan ni Pogoy si teammate Ray-Ray Parks at Phoenix Super LPG sniper Matthew Wright sa weekly citation ng media na kumu-cover sa PBA.

“Hindi ko ini-expect na ganito kaganda ‘yun ilalaro ko, pero noong lockdown kasi, kundisyon pa rin ako kaya masaya na nagbunga ‘yung pinagpaguran ko,” ani Pogoy, inabot pa ng ankle sprain kontra Beer..

Si Rain or Shine guard Adrian Wong ang first recipient ng PBAPC Rookie of the Week. Si Wong ang unang newcomer na naging Player of the Game sa kinamadang 15 points, 2 rebounds, 2 assists sa 70-68 win kontra NorthPort. (VE)