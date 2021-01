Pogoy lalagay na sa tahimik

MATAPOS ang sitam na taon at 10 buwang pagiging magnobyo, engaged na si RR Pogoy at nobya nitong si Love Portes.

“Thank you Lord! She said YES!” caption ng TNT Tropang Giga shooter sa kanyang Instagram post.

Makikira rin sa post ni Pogoy na kasama nila ang kanilang pamilya sa nangyaring engagement.

Marami ang natuwa at nagkomento sa bagong achievement na ito ni Pogoy.

Ani Ray Parks Jr. na kasamahan nito sa Tropang Giga, “congratulations brother!”

Maging ang fiancee ni Pogoy ay nag-post na rin ng kanyang Instagram story.

“Whoe day the weather is not good. It was raining. Yet God gave us this perfect clear city view. Nakaingon jud ko nga it was indeed ordained by God. Yeeey thank you Lord, ” (Sarah Jireh Asido)