Pogoy kasado ‘boga’ sa Game 7

Laro ngayon: (Araneta Coliseum) Game 7/Best-of-seven Finals

6:00pm — San Miguel vs TNT

(*Serye tabla, 3-3)

BUMOMBA ng 31 points si RR Pogoy pero hindi kinayang ihatid ang TNT sa panalo sa Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals noong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Maagang iniwan ng San Miguel Beer ang Tropang Giga 40-24, sapat para kubrahin ang 114-96 win at makapuwersa ng rubbermatch Game 7 ngayon.

Nakatuwang lang ni Pogoy ang 10 ni Troy Rosario, naka-12 si Jaydee Tungcab pero dumating lahat sa garbage time.

Inalat si Mikey Williams sa 1 of 13 shooting, pareho pang may sprain sina Jayson Williams at Glenn Khobuntin at hindi naglaro.

“Dino-double nila si Mikey, aggressive lang ako kung ano ibigay (ng depensa) sa akin,” ani Pogoy na 9 of 21 sa field.

“I know Mikey, magba-bounce ‘yan. Babawi talaga si Mikey sa Game 7. Sana makalaro na rin si kuya Jayson.”

Naka-uniporme si Castro pero hindi na isinugal ni coach Chot Reyes.

“Hindi pa 100 percent (na magaling),” pag-amin ni Castro sa left ankle sprain na nakuha noong Game 5. “Pero Game 7 is Game 7, ita-try ko ‘yung best ko para makatulong sa team.” (Vladi Eduarte)